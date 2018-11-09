Vestel teknolojisine CES'ten İnovasyon Ödülü

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “CES, tüketici elektroniği sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri. 155 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak bu fuarlar yeni teknolojilerimizi tanıtmak için büyük bir fırsat. Geliştirdiğimiz teknolojiler ile aldığımız inovasyon ödülü markamızın dünya trendlerini ve standartlarını belirleyen şirketlerden olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.

Vestel'in Vakum Teknolojisi ve FermentStore teknolojili buzdolaplarına, tüketici elektroniği fuarı CES'ten İnovasyon Ödülü geldi. Yapılan şirket açıklamasına göre 28 kategoride yüzlerce markanın teknolojilerinin yarıştığı CES Unveiled ödülleri 8 Kasım'da New York'ta sahiplerini buldu. Vestel'in ödüllü ürünleri, 8-11 Ocak 2019'da Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2019 Fuarı'nda da sergilenecek.

Açıklamada görüşleri bulunan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Vestel bir TV ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi. Tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojiler oluşturarak trendleri takip eden değil öncü olan bir konumdayız. Tüketicilerimizi dinliyor ve onların ihtiyaçlarını, taleplerini dikkate alarak üretim yapıyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımla daha az enerji, su tüketen, daha sessiz makineler üretmenin yollarını ararken bir yandan da hayatı kolaylaştıracak, değişen yaşam koşullarına göre şekillenen yeni teknolojiler oluşturmanın peşindeyiz. CES, tüketici elektroniği alanında çok önemli bir buluşma noktası. Aldığımız inovasyon ödülü ile Vestel markamızın dünya trendlerini ve standartlarını belirleyen şirketlerden olduğunu bir kez daha kanıtladık. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.