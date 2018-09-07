Vestel ürünlerine Almanya’dan güven belgesi

Vestel’in çamaşır makineleri Alman VDE’den (Verband Deutscher Elektrotechniker) onay aldı. Yapılan şirket açıklamasına göre temel hedefi inovasyon, güvenlik ve kalite anlamında uluslararası standartlara yön verip bağımsız testler yapmak olan VDE, elektrikli kişisel aletlerden ev ve bilişim teknolojisi ürünlerine kadar günlük yaşamda kullanılan cihazlarla ilgili testler yapıyor. Deterjanlı su karışımını 14 farklı noktadan çamaşıra püskürten Hydro-Boost teknolojili çamaşır makinesi, piyasadaki en az yıllık enerji ve su tüketim değeri oluşturan PyroJet teknolojili çamaşır makinesi ve deterjan gerekliliğini yüzde 50 oranında azaltan çamaşır makinesi VDE testlerini tamamlayarak toplam dört VDE sertifikası almaya hak kazandı.

VDE sertifikaları ile ilgili açıklamada bulunan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “VDE her yıl yaklaşık 100 bin ürünü teste tutuyor. Biz Vestel olarak çevreye duyarlı ürünlerimizle bu sertifikayı alarak hem teknolojimizi hem de çevreye duyarlı olduğumuzu tescillendirmiş olduk. 155 ülkeye ihracat yapan Vestel olarak beyaz eşyalarımızın yüksek performansı ve çevreye duyarlılığının bağımsız bir enstitü tarafından da kanıtlanması bizim için çok önemli. Biz ürettiğimizin her ürünün kalitesine güveniyoruz. Bu sertifika bu güvenin nişanesi oldu” dedi.

VDE test süreci tamamlayarak sertifikalarını alan ürünler şöyle belirtildi:

Deterjansız, çamaşır makineleri ise yüzde 50 daha az deterjan kullanarak A sınıfı yıkama performansı sağlayan Hydro-Charge Teknolojisi, deterjanlı su karışımı 14 farklı noktadan çamaşırlar üzerine püskürtülerek daha etkin bir yıkama sağlayan Hydro-Boost Teknolojisi ve özel olarak geliştirilmiş olan ‘PyroJet’ teknolojili ürün piyasadaki en az yıllık enerji (49kW/h) ve su (7700 lt) tüketim değerlerine sahip olan PyroJet Teknolojisi ödül aldı.