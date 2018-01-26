Vestel'den perakendenin kodlarını değiştirecek uygulama

Türkiye’nin teknoloji devlerinden Vestel, perakende sektöründe önemli teknoloji ve hizmet deneyimi yaşatacak olan V Hepyeni uygulamasını başlattı. Tüketici elektroniği markalarının her yıl onlarca yeni model tasarlaması nedeniyle tüketicilerde ''acaba yenisi çıkar mı, daha sonra mı alsam'' ikileminden hareketle ortaya çıkan uygulama, tüketicilere 'süreklilik halinde' ürün modelini yükseltme olanağını sunacak. Öncelikle Vestel TV’lerde geçerli olan uygulama, şirket müşterilerinin televizyonlarının aldıktan 24 ay sonrası itibariyle yeni çıkan model ile değişimine olanak sağlıyor. Şirket mağazalarında uygulamanın üyesi olan şirket müşterileri, tüm kurulum süreçlerinden ve satış sonrası hizmetlerden VIP servis üzerinden faydalanabiliyor. Sunduğu üyelik platformu ile Türkiye’de ilklerden olduğu belirtilen uygulama, sadece yeni model imkanı değil, tüketicilere ek avantajlar da sunacağı kaydedildi.

İstanbul'da Vestel mağazasında düzenlenen basın toplantısında V Hepyeni uygulamasının detaylarını paylaşan Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, ''İnovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlığımızı, dijital dönüşümün hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesi için hizmete sunuyoruz. Bugün de; yenilikçi vizyonumuzu yansıtan, perakendeciliğin kodlarını değiştirecek olan V Hepyeni platformunu sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum'' dedi.

''Önceliğimiz insan''

Tüketicilerin dijital teknolojiden her zamankinden daha fazlasını beklediklerini ve bu yüzden dijital dönüşümün insani özelliklerine odaklandıklarını söyleyen Güler, “Toplumda karşılığı olmayan teknolojiyle de, dijitalleşmeyle de ilgilenmiyoruz. Önceliğimiz insan. Bizi başarıya götürecek olanın da bu yaklaşımımız olduğuna inanıyoruz. Uygulama ile teknoloji dünyasındaki hareketlilik ve dinamizmin yakından hissedilecek. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bugün aldığımız teknolojik bir cihazın neredeyse 6 ay içinde yenisi çıkıyor. Bu nedenle tüketiciler olarak bizler de ya nasıl olsa yenisi çıkar diyerek ihtiyacımızı erteliyoruz ya da aldığımıza razı oluyoruz. Şirket olarak artık tüketiciler teknolojiyi beklemesin, ihtiyaçlarını ertelemesin ve her zaman en yeni teknolojiye sahip olsunlar diye üyelik platformu V Hepyeni’yi kurduk'' diyerek yeni uygulamanın nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını anlattı.

Televizyonun ardından diğer ürünler de sisteme dahil olacak

Süreklilik halinde ürün modelini yükseltme imkanı tanıyan uygulamanın ek avantajlarından da bahseden Güler, şunları söyledi: ''Uygulama üyelerimiz, şirketin premium müşteri kitlesini oluşturacak ve sistem dahilinde kendilerine özel birçok ek fayda sunulacak. Bu planlarımıza ek olarak yapacağımız birçok marka ortaklığıyla uygulama üyelerimize özel avantajlar sunacağız. Yani şirketin premium müşterileri uygulama sayesinde diğer markalarda da ayrıcalıklı olacaklar. Televizyonla başlayan uygulamaya, başta cep telefonu olmak üzere, beyaz eşya ürün gruplarını ekleyeceğiz''.

Televizyon satın alma sürecini bir üyeliğe dönüştürdüklerini ifade eden Güler, "Üyelik avantajı ile müşterilerimizin 24 ve 36 ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir teknolojik gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı kurumumla gurur duyuyor, uygulamanın ülkemizi dijital geleceğe taşıyacak adımlardan biri olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.

"15 yeni Kafe Vesto"

Toplantının yapıldığı Kafe Vesto’lar hakkında da bilgi veren Güler, ''1.5 yıl önce ilkini açtığımız Kafe Vesto’ların sayısı da artacak. Bu yıl sonunda farklı illerde 15 Kafe Vesto daha açılmış olacak. Vestel mağazaları içine konumlandırdığımız Kafe Vesto’lar herkesin kendini evinde hissettiği, ders çalışıp gazetesini okuduğu sıcak mekanlar oldu'' diye konuştu.