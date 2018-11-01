Vestel'in standardizasyon çalışmalarına TSE Ödülü

Vestel, Dünya Standartlar Günü nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın himayelerinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında düzenlenen Standardizasyon Zirvesi'nde ödüle layık görüldü. ‘Standardizasyon Çalışmalarına Katılım ve Katkıları' vesilesiyle TSE'den ödüle hak kazanan Vestel'in bu ödülle birlikte dünya tasarım standartlarının oluşmasında ne kadar etkin bir rol oynadığı ve yaptığı çalışmaların ilgili otoritelerce takdirle takip edildiği tescillenmiş oldu.

Bu ödül ayrıca, Vestel'in Türk sanayisinin genel olarak arka plana attığı ve bu sebeple standartları sadece takip eden konumunda kaldığı bir ortamda, standardizasyon çalışmalarına emek ve kaynak harcamak suretiyle etkin bir biçimde yer aldığını ve standartları takip eden değil oluşturan kurumlardan olduğunu da gösterdi.

2010 yılından beri gerek ulusal gerekse uluslararası alanda etkin çalışmalar sürdüren Vestel Elektronik Ar-Ge Ürün Güvenliği ve Belgelendirme Müdürlüğü, standardizasyon çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Ürün Güvenliği ve Belgelendirme Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği standardizasyon çalışmalarında, Türkiye'de bir ilk gerçekleştirerek IEC Young Professionals platformuna ülkemizi temsilen katılım gösterildi. Öte yandan Vestel, ülkesel çapta yapılan faaliyetlere katılım gösterdiği gibi, Ses ve Görüntü Cihazları için dünya standartlarını oluşturan IEC (International Electrotechnical Commission) TC108 komitesine Türkiye delege başkanı olarak katılım ve artık standardın oluşmasına doğrudan katkıda bulunma gibi üstlendiği görevlerle uluslararası alanda da başarılı çalışmalar yürütüyor.