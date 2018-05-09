Vestel'in yeni telefonu Venus Z20 satışa çıktı

Vestel’in Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu olduğu belirtilen Venus’ün yeni modeli Z20, satışa çıktı. Yapılan açıklamada; fotoğraf özellikleriyle dikkat çeken Venus Z20, 16 MP+5MP arka ve 8 MP flaşlı ön kameraya sahip. 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde ise saniyede 120 kare video kaydı yapabildiği bildirilen telefonun inceltilmiş ekran çerçevesi ile genişletilmiş bir görüş alanı sunduğu, 18:9 Full HD Plus IPS, 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü ekranı ile üstün bir kullanım deneyimi sağladığı kaydedildi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Akıllı telefon üretirken hedefimiz, müşterilerimize yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla sunmak. Bugün sosyal ağların yoğun olarak kullanıldığı Türkiye’de kullanıcılar için cep telefonunda fiyatın yanı sıra aranan en önemli özellik fotoğraf kalitesi. Bu konuda tüketicinin beklentisini fazlasıyla karşılayacak olan Venus Z20, ön ve arka kameraları, hafızası, ekran boyutuyla ile fotoğraf tutkunlarını çok memnun edecek” dedi.

Türkiye’de cep telefonu değiştirme sıklığının 1.5 yıl olduğunu belirten Erdoğan "Venus Z20’yi V Hepyeni’ye taksitle abone olarak alanlar 18 ay sonra yeni modelle değiştirebilecekler. Böylece tüketicilerimiz cep telefonunda hep yeni teknolojiyi takip edecekler" diye konuştu.

