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Veteran futbolcular Arakanlı Müslümanlar için sahaya çıktı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi federasyonu (TMVFL) Türkiye Karması ve Bayburtspor Veteranlar takımı Arakan’da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla sahaya çıktı.

Veteran futbolcular Arakanlı Müslümanlar için sahaya çıktı

22 Ekim 2017 23:25

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve TMVFL Federasyonu’nun organize ettiği ve elde edilen gelirin Arakan'da zulüm gören Müslümanlar için bağışlanacağı müsabakada, Veteranlar Türkiye Karması ve Bayburtspor Veteranlar takımı, Genç Osman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu yaptı. Kıran kırana geçen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Veteranlar Türkiye Karması 4-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından müsabakayı organize eden ve destek olan kurum ve kuruluşlara plaket ve madalya takdim edildi.

Karşılamanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu, Bayburt halkının karşılaşmaya olan ilgisinden ötürü teşekkür etti.

Genlere örnek olmak ve sosyal mesajlar verebilmek adına bu tür müsabakalar düzenlediklerini kaydeden Gürsu şunları söyledi:

“Türkiye’nin her tarafında takımlarımız var. İlk olarak 17 takımla başladık. Sonra 48 takım, sonra 50 takım derken bu yıl itibariyle 60 takımımız var. Birde sosyal mesaj vermek için Türkiye karması takımı oluşturduk. Gençlerimize geleceğimize örnek olmak için böyle bir organizasyon içerisindeyiz. İlk mesajımız Bayburt’tan verelim istedik. Küçük bir şehrimiz ama yüreği çok büyük. Bayburt’a Bayburt halkına ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” 

Beşir Kelleci
 

 

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