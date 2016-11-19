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Veteran Judo Dünya Şampiyonası'na Ahmet Özdemir damga vurdu

Amerika Fort Lauderdale’de düzenlenen 8. Veteran Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Özdemir, gümüş madalya kazandı. Muzaffer Kaya Ilıcak ise 7. oldu.


19 Kasım 2016 17:16

Amerika Fort Lauderdale’de 18 Kasım'da başlayan ve 23 Kasım'a kadar da sürecek olan 8. Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası’nın ilk günün sonunda Ahmet Özdemir büyük bir başarıya imza atarak, hakemlere rağmen gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk günün sonunda Türkiye'den 5 sporcu müsabakalarda mücadele etti. Milliler günü bir ikincilik ve üç yedincilik ile kapadı. Bu sonuçla ilk günün sonunda Türkiye 54 ülke arasında 18. sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcular ise şöyle:

M7-66 kg:
Ahmet Özdemir: İkinci

M7-66 kg:
Halil Karbeyaz: Yedinci

M8-100 kg:
Muzaffer Kaya Ilıcak: Yedinci

M6-100 kg:
Sefer Katipoğlu: Yedinci
 

Etiketler: Veteran Judo Dünya Şampiyonası


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