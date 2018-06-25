Veteriner Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması ile başlarken konuşmaların öncesinde Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından İlyas Abdullin müzik dinletisi sundu.

Prof. Dr. Esendal: “Jale Asya Hilmioğlu’nu rahmet ve özlem ile anıyorum”

Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal; “Konuşmama bir anma ile başlamak istiyorum. Bugün normalde bizlerle beraber olması ve mezun olması gerekirken maalesef 5 Kasım 2015 tarihinde fakülteye gelirken elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılan Jale Asya Hilmioğlu’nu tüm sınıf arkadaşları, hocaları, sevenleri ve ailesi adına rahmet ve özlem ile anıyorum. Nurlar içinde yatsın”ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Esendal” Toplamda 93 genç veteriner hekimi meslek hayatına kazandırdık”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Esendal, “2 Kasım 2009 tarihinde açılan ve ilk öğrencilerini alan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 1 yıllık İngilizce Hazırlık okulu sürecinin ardından 20 Eylül 2010 tarihinde ülkenin, adanın, Türkiye’nin ve bulunduğumuz coğrafyanın ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu olarak meslek eğitim ve öğretim hayatına başladı. Bu ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu olma özelliğini hala korumakta olan fakültemiz 1’nci mezuniyet döneminde 10, 2’nci Mezuniyet döneminde 21, 3’ncü mezuniyet döneminde 30 ve şu anda içinde bulunduğumuz mezuniyet döneminde 32 olmak üzere toplam 93 genç veteriner hekimi meslek camiamıza kazandırdık”dedi.

“Şu andan itibaren sizlerle meslektaş ilişkimiz başlamaktadır”

Porf. Dr. Esendal, “Genç Veteriner Hekimlerimiz Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin birer mezunu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin birer fahri temsilcisi olarak size yakından izleyeceğiz. Bugün sizlerle olan hoca öğrenci ilişkimiz sona ermektedir. Ancak her son yeni bir başlangıç anlamına gelir. Şu andan itibaren sizlerle meslektaş ilişkimiz başlamaktadır. Şunu unutmayın ki bundan sonraki meslek yaşamınızda her ne zaman bize ihtiyaç duyarsanız bir meslek büyüyüğünüz olarak daima yanınızda olacak ve sizlere destek vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mezuniyetinizi en içten dileklerimle kutlarım. Yolunuz, bahtınız ve şansınız açık olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Aranan birer Veteriner Hekim olacağınıza yürekten inanıyoruz”

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Değerli mezunlarımız bugün alacağınız diplomalarınızla Veteriner Hekim ünvanını elde etmiş olacaksınız. Üniversiteden mezun olan çoğu öğrencinin uluslararası düzeyden ziyade ulusal düzeyde yarar gösterdiği görülmektedir. Her geçen gün artacak deneyim ve bilgi birikiminizle kendi alanlarınızda aranan birer Veteriner Hekim olacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın süre sağlık, mutluluk ve başarı getirmenizi diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal eşliğinde meslek yemini edildi. Fakülte birincisi Veteriner Hekim Furkan Edilzer geleneksel olan yaş kütüğüne ismini çakmasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Dipolamaların takdimi ve geleneksel kep atma merasimi ardından mezun öğrenciler ve aileleri onuruna bir kokteyl gerçekleştirildi ve tören sona erdi.