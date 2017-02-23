Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye’de yaşayan Suriyeli vatandaşların vatandaşlık taleplerinin alınmaya başlandığını söyledi.
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