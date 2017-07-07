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Vezirhan’da artık elektik kesintisine bağlı sular kesilmeyecek

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde artık elektik kesintisine bağlı sular kesilmeyecek.

Vezirhanda artık elektik kesintisine bağlı sular kesilmeyecek

07 Temmuz 2017 10:56

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldelerinde son zamanlarda elektrik kesintisi kaynaklı yaşanan su kesintileri hakkında bir açıklama yaptı. Duymuş, “Siz değerli vatandaşlarımızın da bildiği gibi beldemizin su ihtiyacını karşılayan Sakarya pompalarımızın elektriği Bayırköy hattından gelmektedir. Dün akşam meydana gelen su kesintisi Sakarya pompalarımızı besleyen elektrik nakil hatlarındaki arızadan kaynaklıdır. Dün akşam Bayırköy tarafında elektrik hatlarının üstüne kavak düşmesi sonucu pompalarımıza elektrik verilememiş dolayısıyla su kesintisi yaşanmıştır. Bu elektrik nakil hattında özellikle kış aylarında oluşan arızalar nedeniyle su kesintisi maalesef beldemizde yaşanmaktadır. Bu durum Belediyemizin de istediği bir durum değildir.Bizden kaynaklanmayan arızalar ve sıkıntılar sonucu beldemizde yaşanan bu su kesintileri en az vatandaşlarımız kadar belediyemizin de canını sıkmaktadır” dedi.

Jeneratör alınıyor

Başkan Duymuş, böyle bir sorunun bir daha yaşanmaması için jeneratör alacaklarını ifade ederek, “Bir daha beldemizde elektrik kaynaklı su kesintileri yaşanmaması için Sakarya su pompalarımıza önümüzdeki ay jeneratör alınacaktır. Alınacak olan jeneratörle beldemizde yaşanan elektrik kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmiş olacağız” dedi. 

Cem Kaan Toka


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