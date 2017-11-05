Vezirköprü'de bir ev yanarak kül oldu

İlçeye bağlı Çorakdere Mahallesi'nde Emrullah ve Süleyman Düzenli'ye ait evin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan büyük gayretler sonu söndürüldü ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının olmadığı yangında 3 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı. Enkaz yığınına dönen evden hiç bir eşya kurtarılamadı.

Yaklaşan kış mevsimi arefesinde evsiz kalan vatandaşlara yangın yerine gelen Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, en kısa zamanda inşaata başlanacağı sözünü verdi. İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner de evi yanan aile için için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Adnan Aci