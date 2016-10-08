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Vezirköprü’de hastane inşaatına haciz şoku

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatına haciz geldiği bildirildi.


08 Ekim 2016 13:38

Vezirköprü Devlet Hastanesi inşaatının büyük bölümünün tamamlandığı, müteahhit ile taşeron firma arasında alacak-verecek meselesi yüzünden taşeron firmanın alacağına karşı haciz koydurttuğu, haciz sonucu inşaattan sökülen malzemelerin TIR'larla götürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, hastane inşaatını yapan firmanın alt yüklenicisine olan borcunu ödeyemediği, taşeron firmanın bu nedenle mahkemeye gittiği, mahkeme kararıyla hastanenin malzemelerini özellikle krom aksamını sökerek 12 TIR ile götürdüğü öğrenildi. Tamamlanmasına ramak kala hastane inşaatının icra yoluyla zarar görmesinin ilçede üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Kaymakam Kasıkçı’dan açıklama
Vezirköprü Kaymakamı Mahmut Kasıkçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müteahhit iflas etmedi. Firma ile müteahhit arasında alacak-verecek söz konusu olduğundan firma müteahhide verdiği malzemeyi mahkeme kararı sonucu geri aldı. İflas olsa zaten TOKİ sözleşmesini fesheder. İdare gereken ikazlarını yapıyor. Gereken süre içinde başlanmazsa sözleşme feshedilir. Müteahhit, 15 gün içinde tekrar işe başlayacağını söyledi. Müteahhit almış olduğu işi bitirmek istiyor. Tabii sonraki süreçte gerekenler yapılmazsa idare de ona göre adımlarını atar" dedi.

Adnan Aci 

 


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