Vezirköprü'de turizmin gelişmesi için eğitildiler

Eğitim faaliyetlerine katılan Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Vezirköprü'de turizmin gelişmesi için bu tür eğitimlerin ve tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. 40 işletmecinin katıldığı eğitim bir restoranda teorik, Samsun 3 teknesinde uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimler, Samsun Liman Başkanlığından gelen profesyonel eğitmenler Yakup Eğilmez, Ahmet Demir ve Hasan Yıldırım nezaretinde gerçekleşti. Eğitimler sonucunda etkinliğe katılanlara Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sertifikalar verildi.

Eğitime katılan 40 işletmecinin 27 Şubat'ta düzenlenecek sınavda tekne sürücüsü belgesi alacakları belirtildi. Eğitim çalışmalarına Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş da katıldı. Eğitim çalışmalarına katılan işletmeciler ilçedeki turizm potansiyeline dikkat çekerek, turizm işletmeciliği için verilen eğitimin faydalı bir çalışma olduğunu kaydettiler.

Adnan Aci

