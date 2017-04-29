Vezneciler saldırısı soruşturması tamamlandı

Vezneciler metro durağı yakınında 7 Haziran 2016 tarihinde bomba yüklü araçla Çevik Kuvvet polislerine yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Soruşturma Bürosunca hazırlanan 94 sayfalık iddianamede, saldırıda hayatını kaybeden 6’sı polis 12 kişi ‘maktul’, 12 kişi ‘mağdur’, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi ise ‘müşteki’ olarak yer aldı.

İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan PKK Terör örgütü yöneticileri Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Hülya Oran, Elif Yıldırım, Duran Kalkan ve Cemil Bayık’ın "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği", “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma”, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme”, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, “Olası kastla bombalama suretiyle öldürme”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi”, “Olası kastla basit yaralama”, “Olası kastla yaralama”, “Olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama” ve “Zincirleme şekilde mala zarar verme” suçlarından 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6’şar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede diğer 12 şüphelinin de benzer suçlardan değişik oranlarda hapisleri talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Başak Akbulut