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Viagra'ya bitkisel rakip ‘Çakşır Kökü’

Zonguldak’ta 22 yıldır aktarlık yapan İsmail Yılmaz, Viagra’ya bitkisel rakip olarak gösterilen Çakşır Kökü’ne vatandaşların rağbet ettiklerini belirtti.


06 Ekim 2016 11:49

Araştırmacıların Çakşır Kökü bitkisinin cinsel gücü artırıcı ilaç olarak kullanılan 'Viagra'ya ham madde olabilecek nitelikte olduğunu açıkladığını ifade eden Yılmaz, aktarlarında bulunan bu bitkiye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Cinsel sorunlar yaşayan vatandaşlara doktorlar tarafından da tavsiye edildiğini vurgulayan Yılmaz konuşmasında, “Araştırmacılar, Çakşır Kökü bitkisinin cinsel gücü artırıcı ilaç olarak kullanılan Viagra'ya ham madde olabilecek nitelikte olduğunu açıkladı. Bu şifalı bitkinin önemli olan cinsel sorunlar için ince öğüterek balla karıştırıp yenilmesini tavsiye ediyoruz. İlaç olarak da afrodizyak etkisinden yararlanılmaktadır. Özellikle doktorlar hastalarına Çakşır Kökü tavsiye ediyor. Cinsel sorunlar yaşayan vatandaşlarımızın bu bitkisel kökü denemelerinde fayda var” dedi. 

Ömer Tekcan

Etiketler: Çakşır Kökü


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