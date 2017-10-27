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Viasea’den çocuklara 29 Ekim müjdesi

Dünyanın ilk ve tek 8 fonksiyonlu eğlence adası olduğu belirtilen Viasea, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını açıkladı.

Viaseaden çocuklara 29 Ekim müjdesi

27 Ekim 2017 15:51

Dünyanın ilk ve tek 8 fonksiyonlu eğlence adası Viasea, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birbirinden eğlenceli gösterilere ev sahipliği yapacağını açıkladı. Programda gün boyu eğlenceli bando gösterisinin düzenleneceği bilgisi verilirken, öğleden sonra Dünya Şampiyonu karateci Serkan Yağcı ve öğrencileri karate gösterisiyle ziyaretçilere görsel şölen sunacak.

Viasea Akvaryum bayramda çocuklara ücretsiz
Bayramda çocuklar da unutulmadı. On binlerce deniz canlısını doğal yaşam alanlarında sergileyen Viasea Akvaryum, Cumhuriyet Bayramı’na özel 4-12 yaş aralığındaki çocuklara beraberlerindeki ebeveynleriyle birlikte ücretsiz ziyaret imkanı sağlanacak. Kampanya dahilinde sadece 29 Ekim’de, belirtilen yaş sınırı içerisindeki çocuklar biletli bir yetişkinle birlikte Viasea Akvaryum’u ücretsiz gezebilecek. 

 

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