Vicdan konvoyu Gümüşhane’den geçti

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ‘Vicdan Konvoyu’na Gümüşhane’den 3 kişilik grup dahil oldu.

Gümüşhane İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda yolculuk öncesinde Gümüşhane Üniversitesi İHH Kadın Sorumlusu Hatice Sağlam, Fatih Parkı önünde basın açıklaması yaptı.

Trabzon ve Rize'den hareket eden grubu Fatih Parkı'nda karşılayan Gümüşhaneli bir grup kadın adına açıklama yapan Sağlam, zamanın insanları olarak insanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katleden dönemine şahitlik ettiklerini söyledi.

"Biz seni duyduk Suriyeli kardeşim" diyerek sözlerine devam eden Sağlam, şunları söyledi: "Suriye hapishanelerinde bekleyen vicdanının bu konvoyda olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Çok beklediğinizi, nerde insanlık dediğinizi duyuyoruz."

Gümüşhane İHH İl Temsilcisi Ruşan Kalaycı’nın da katıldığı etkinlikte basın açıklamasının ardından Sağlam'ın yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Funda ve Betül Duman da kafileye katılarak Hatay’a doğru yola çıktı.

Recep Ergin