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Vicdanları sızlatan görüntüye tıbbi müdahale

Antalya'da özel bir huzurevinde yüzü yara içinde olan yaşlı adam, Antalya Valiliği'nin talimatı doğrultusunda görevlendirilen doktor heyeti tarafından muayene edildi. Yaşlı adamın ileri evre cilt kanseri ve yüz felci olduğu anlaşıldı.

Vicdanları sızlatan görüntüye tıbbi müdahale

06 Ekim 2016 19:39

Özel bir huzurevinde cep telefonuyla çekilen görüntülerin ardından Antalya Valiliği'nin talimatı doğrultusunda görevlendirilen doktor heyeti, yüzü yara içinde olan yaşlı adamı hastanede muayene etti. Huzurevi sakini 90 yaşındaki A.S.’nin sağlık durumunu incelemek üzere Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden (SBÜ AEAH) bir başhekim yardımcısı, 1 dahiliye uzmanı, 1 dermatoloji uzmanından oluşan sağlık heyeti görevlendirildi. Heyet, A.S.’ın muayenesini 5 Ekim 2016 Çarşamba günü huzurevinde gerçekleştirdikten sonra sağlık kontrollerinin daha detaylı tetkiki için A.S.’yi 6 Ekim 2016 Perşembe günü SBÜ AEAH’ne getirdi. Yapılan muayenede hastanın sağ facial-temporal ve paryetal alanı kaplayan ileri evre cilt kanseri olduğu, sağ gözünde mix enfeksiyonu olduğu tespit edildi.. Ayrıca A.S.’nin göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılan muayenesinde yüz felci tanısı konuldu ve hastaya ilacı reçete edilerek, düzenli olarak kontrole gelmesi istendi. 

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, dermatoloji uzmanı tarafından yapılan muayenesinde hastadan yara kültürü alındığı, pansuman amaçlı kullanacağı ilaçların reçete edilerek antibiyotik ilacı için A.S.'nin Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne yönlendirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından hastanın kan ve idrar tahlilleri yapılmış olup, tahlil sonuçları beklenmektedir. Çıkacak sonuçlara göre gerekli görülürse hastanın tedavisi düzenlenecektir. Hastanın tüm tedavisi ayaktan gerçekleştirilmiş olup, yataklı tedavi uygulaması gerekli görülmemiştir. Huzurevi yetkilileri ile görüşülerek hastanın hastanemizde tetkik ve tedavileri ile ilgili yapılacak bir şey olması halinde bizzat hastanemiz başhekimliği tarafından ilgilenileceği ifade edilmiş olup, bakımı için hekimlerimiz tarafından gerekli tavsiyelerle hasta A.S. bakımevine gönderilmiştir." 


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