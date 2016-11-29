Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Mehmet Ali Ceylan, emekli maaşını çekmek için Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'ndeki bir bankanın ATM'sine geldi. Ceylan para çekerken yanına gelen bir kişi ATM'lerin sigorta parası kestiğini, yanlış işlem yapması halinde bankanın faiz alacağını söyleyerek Ceylan'ın çektiği bin 370 lira parayı sayma bahanesiyle aldı. Şahıs saydığı paranın 650 lirasını "tırnakçılık" yöntemiyle alıp geriye kalan 720 lirayı Ceylan'a geri verip olay yerinden uzaklaştı.

Mehmet Ali Ceylan, şahıs gittikten sonra parasını sayınca 650 lira eksik olduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasını inceleyerek dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ceylan, bir şahsın yardım etmek için kendisine yaklaştığını, paradan bankanın sigorta nedeniyle faiz alabileceğini söyleyip elinden parayı sayarken içinden 650 lirasını alıp 720 lirayı kendisine verdiğini anlattı. Ceylan, "Para gitti artık yapacak bir şey yok, Allah'tan hepsini almadı" dedi.

Fatih Keçe

ADANA