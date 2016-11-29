Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 'Vicdanlı' hırsız! Emekli maaşının yarısını çaldı

'Vicdanlı' hırsız! Emekli maaşının yarısını çaldı

Adana'da emekli Mehmet Ali Ceylan, maaşını çektikten sonra parasını sayarak kendisine yardımcı olmak isteyen dolandırıcıya 650 lirasını kaptırdı. Ceylan, "Para gitti artık yapacak bir şey yok, Allah'tan hepsini almadı" dedi.

Vicdanlı hırsız! Emekli maaşının yarısını çaldı

29 Kasım 2016 10:10
'Vicdanlı' hırsız! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Mehmet Ali Ceylan, emekli maaşını çekmek için Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi'ndeki bir bankanın ATM'sine geldi. Ceylan para çekerken yanına gelen bir kişi ATM'lerin sigorta parası kestiğini, yanlış işlem yapması halinde bankanın faiz alacağını söyleyerek Ceylan'ın çektiği bin 370 lira parayı sayma bahanesiyle aldı. Şahıs saydığı paranın 650 lirasını "tırnakçılık" yöntemiyle alıp geriye kalan 720 lirayı Ceylan'a geri verip olay yerinden uzaklaştı. 

Mehmet Ali Ceylan, şahıs gittikten sonra parasını sayınca 650 lira eksik olduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasını inceleyerek dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ceylan, bir şahsın yardım etmek için kendisine yaklaştığını, paradan bankanın sigorta nedeniyle faiz alabileceğini söyleyip elinden parayı sayarken içinden 650 lirasını alıp 720 lirayı kendisine verdiğini anlattı. Ceylan, "Para gitti artık yapacak bir şey yok, Allah'tan hepsini almadı" dedi.


Fatih Keçe

ADANA 

Etiketler: hırsız, vicdan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç