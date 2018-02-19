Vicdanlı vatandaş '10 bin TL'yi geri getirdi

16 Şubat tarihinde Eskişehir’de bir döviz firmasına gelen vatandaş, 35 bin Euro bozdurmak istedi. Parasını bozduran vatandaşa veznedarın dalgınlığı nedeniyle 164 bin 22 lira ödeme yapılması gerekirken, 174 bin 22 lira ödendi. Müşteriye fazladan ödeme yapıldığını anlayan firma yetkilileri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsı tespit etti. Vatandaş, olayın basına yansımanın ardından yakınlarının haber vermesi üzerine sabah saatlerinde döviz bürosuna gelerek 10 bin lirayı geri verdi.

"Fazladan ödeme yaptığımız 10 bin lirayı iade etti"

Firma çalışanı Emre Öztürk, “16 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz yanlış ödemeden dolayı 10 bin liralık bir açığımız vardı. Bunu sonucunda sosyal medyadan ve haber kanallarından çağrıda bulunmuştuk. Müşterimiz bu çağrımıza yanıt vererek bizlere ulaştı. Fazladan ödeme yaptığımız 10 bin lirayı bize iade etti. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.

Mustafa Yıldırım

