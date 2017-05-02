Vicdansızlar çocukların hayallerini yaktılar

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yangın çıkarıldı. Parkta bulunan çoğu plastik kayak, salıncak ve tahterevalli gibi oyuncaklar kısa sürede göğe yükselen alevlerle yandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde gelmesi ile çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, parkta bulunan oyuncaklar tamamen kül oldu ve kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangını çıkaranları yakalamak için çalışma başlattı.

Selçuk Böke

