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Vicdansızlar çocukların hayallerini yaktılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir çocuk parkında yangın çıktı. Yangında can kaybı olmazken, parkta bulunan oyuncaklar tamamen kül oldu.

Vicdansızlar çocukların hayallerini yaktılar

02 Mayıs 2017 10:38

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yangın çıkarıldı. Parkta bulunan çoğu plastik kayak, salıncak ve tahterevalli gibi oyuncaklar kısa sürede göğe yükselen alevlerle yandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde gelmesi ile çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, parkta bulunan oyuncaklar tamamen kül oldu ve kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangını çıkaranları yakalamak için çalışma başlattı. 

Selçuk Böke
 

Etiketler: ankara, çankaya, çocuk parkı, oyun parkı, vicdansızlar, yangın


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