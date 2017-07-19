Vicdansızlar engelli kızın çantasını kapkaç yaptı

Olay Osmangazi ilçesi Tuzpazarı'nda gerçekleşti. Yüzde doksan spastik engelli olan Bilge Ü., yanında annesi Ülfet Ü. ile birlikte akülü aracıyla Tuzpazarı'nda pazar alışverişine çıktı. Pazarcıdan ıspanak aldıkları sırada engelli kızın akülü aracında asılı olan ve içinde engelli kızın yeni çektiği 900 lira engelli maaşı, engelli kartı, maaş kartı, anne Ülfet Ü.'nün cep telefonu ve içinde 4 bin lira bulunan emekli maaş kartının bulunduğu çantayı kapkaççı alıp kaçtı. Çantanın alındığını engelli Bilge Ü. gördü ama konuşamadığı için annesine seslenemedi. İçinde engelli maaşının bulunduğu çantanın çalındığını üzgün gözlerle izleyen engelli kız çanta çalındıktan sonra annesiyle iletişime geçerek çantanın çalındığını anlattı. Anlatabildiği kadarıyla çantayı çalanın 10-11 yaşlarında küçük çocuk olduğunu söyleyen Bilge Ü., çantanın bulunmasını istedi.

Olayı anlatan Ülfet Ü., "Pazardan ıspanak alıyordum. Ben pazarcıya ıspanak parasını verdim. Kızım 'anne çanta' diye bağırdı. Ben baktım ki çanta gitmiş. Ben çantanın gittiğini görmedim kızım görmüş onun anlattığına göre 10-11 yaşlarında bir çocukmuş çantanın içinde 900 lira para vardı. Bu 900 lira paradan birine 300 lira borcum vardı onu verecektim. Çantanın içinde cep telefonum, kızımın engelli kartı, ilaçlarım, birde içinde 4 bin lira bulunan emekli maaş kartım vardı. Çantayla her şeyim gitti" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri engelli kızın çantasını çalan şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Burak Türker - İdris Altun