Vida: 'Bazı mutlulukların parasal karşılığı yoktur'

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Domagoj Vida kulübün aylık dergisine aile yaşamı, futbol anlayışı, hayat görüşüne dair açıklamalarda bulundu.

"Hayatımda en önemli şey ailem"

Hayatın en önemli şeyin ailesi olduğunu belirten Vida, "İnsani yönden de beni geliştiren insanlar onlar. Aldığım her kararda babam, annem, abim, eşim ve yakın dostlarımla konuşur, sevdiklerimden fikir alırım. Dost canlısı bir insanım ve sevdiklerime büyük bir sadakat taşırım. Babam da futbolcudur. Çok güzel anılarımız var, o ben ve abimle. Babam bizzat kendisi idman yaptırırdı bize. daha beş yaşımdayken daha ilk denememde ‘Baba bak şimdi direği nişanlayacağım’ demiş ve ilk atışımda hedefi tutturmuştum. Daha o zamanlar babam benim iyi bir futbolcu olduğuma inanmıştı. Çok güçlü bağlar var bizim ailemizde ve onlar ile aramı hep sıcak tutarım" dedi.

"İlk görüşmede Beşiktaş’ın bir parçası olabileceğimi hissettim"

Başkan Fikret Orman ile görüştüğü ilk anda yaklaşımından dolayı etkilendiğini söyleyen Hırvat futbolcu, "Sanırım, daha o ilk görüşmede ben kafa olarak Beşiktaş’ın bir parçası olabileceğimi hissettim. Başkanın vizyonuna hakikaten ikna oldum. Hedefleri ve bakış açıları çok net, profesyonel ve içime sinen bir ortamı bana sundular. İleriki dönemde çok iyi bir yere geleceğimize inandım" şeklinde konuştu.

"Come To Beşiktaş diye bana bağırdıklarında çok mutlu oluyordum"

Beşiktaş taraftarlarının Kiev’deki maçlarını takip ettiğini gördüğünü söyleyen Vida, "Tribünden ‘Come To Beşiktaş’ diye bana bağırdıklarında çok mutlu oluyordum, gülümsememi engelleyemiyordum. Ama bir yandan da o anda oynadığım takıma saygısızlık gibi algılansın istemiyor, bu durumu sessizlikle geçiştirmeye çalışıyordum" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla para teklif eden kulüpler oldu ama..."

Beşiktaş'ın yöneticilerinin iletişimi ve ilgisine kayıtsız kalamadığını açıklayan yıldız futbolcu, "İnanın daha fazla para teklif eden kulüpler oldu ama ben Beşiktaş’a söz vermiştim ve iyi ki buraya transfer oldum. Çünkü burada çok mutluyum. Bazı mutlulukların parasal karşılığı yoktur. Başkana, yöneticimiz Umut Güner’e ve teknik ekibe verdiğim söz benim için maddiyattan daha önemliydi" dedi.

"Transfer sürecinde 20'ye yakın menajer beni aradı"

Transfer sürecinde 20 civarında menajerin kendisini aradığını açıklayan Vida, "Beşiktaş ile senin işini bitirebiliriz’ diyorlardı. Yabancı ve Türk menajerler yağmur gibi yağıyordu. Hırvat, Alman, Sırp, Türk; çeşitli ülkelerden menajerler araya girmeye çalıştılar. Bu hoşuma gitmiyordu. Ancak biz direkt face-time yoluyla Başkan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile uzaktan da olsa doğrudan görüşerek çok net bir şekilde ilerledik. Herkes çok saygılı davranıyordu. Beni kandırmaya çalışmıyordu kimse. Beni Beşiktaş’a kazandırmak istiyorlardı. Fikret Orman çok beyefendi bir insan. Ona minnettarım" değerlendirmesinde bulundu.