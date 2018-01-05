Vida: 'Beşiktaş’la imzaladım ve sonrasında gelen teklifleri geri çevirdim'

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı son isim olan Domagoj Vida, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampı değerlendirerek sözlerine başlayan Hırvat futbolcu, “İnanılmaz bir kamp günü yaşıyorum. Daha önce oynadığım takımlarla Antalya’da kampta bulunduk. Ancak şu ana kadar takım ve kamp çalışması olsun, her şey mükemmel gidiyor” dedi. Pepe ve Tosic ile gireceği rekabetin takımı olumlu etkileyeceğini sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, “Pepe ve Tosic üst düzey oyuncular ve çok iyi insanlar. Bugün kampa katılacaklar ve onlarla tanışma imkanım olacak. Aramızda güzel bir rekabet olacak. Tosic ve Pepe ile güzel bir rekabete gireceğiz. Elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve hoca kararını verecek.

Bu transferin yazın olmasını daha çok tercih ederdim. Hazır kampa gelmiş olurdum ve tatlı bir rekabet olurdu aramızda ancak kışın geldim. Ama ben buraya oynamak için geldim ve mücadelemi sonuna kadar vereceğim. Önemli olan Beşiktaş’ın başarısı” diye konuştu.

“Mitrovic, Mrmic ve Bilic ile görüşüp bilgi aldım”

Fransa’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nın ardından Beşiktaş ile temasa geçtiklerini vurgulayan Domagoj Vida, “Beşiktaş’la Avrupa Şampiyonası’nın ardından kontağımız oldu. Benimle ilgili olarak alakaları olduğunu belirttiler. Fransa’daki şampiyonada iyi maçlar çıkardım ve birçok kulübün ilgi alanına girdim. 5 ay evvel Beşiktaş’la ön anlaşma imzalamıştım. Sözünde duran birisiyim ve ailemden öyle gördüm. Ön anlaşmadan sonra değişik teklifler geldi. Ama ben ve ailem çok ciddi bir karar aldık ve Beşiktaş’a geleceğimizin kararını o zaman verdik. Mitrovic ile Mrmic'in yanı sıra Slaven Bilic ve Tomas'la da görüştüm. İnanılmaz büyük bir kulübe gittiğimi söylediler. Çok büyük bir organizasyona ve muhteşem bir taraftarı olan bir kulübe geldiğimi söylediler. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a karşı oynadım ve taraftarları tanıdım. Fazla düşünmeye gerek olmadığını düşündüm” açıklamasında bulundu.

“Gerektiğinde başka bölgelerde oynayabiliyorum”

Stoper bölgesi dışında hangi bölgelerde oynayabildiği sorulan Vida, “Her şeyimi kulübüm için vermeye çalışacağım. Futbol kolektif bir oyun. Ben görev olarak düşünmüyorum, taraftar ve hocam için elimden gelen her şeyi vereceğimi düşünüyorum. Ama futbol bu. Bazen kötü de oynayabilirim. Ama önemli olan her şeyimi Beşiktaş için vereceğimi söyleyebilirim. Benim asıl bölgem stoperdir ve zaten o bölgede kendimi kanıtladığımı söyleyebilirim. Dinamo Kiev’de sol stoper olarak oynadım. Fakat gerektiği zaman başka bölgelerde oynadım. Ukrayna ile oynadığımız milli maçta sağ bek olarak oynadım. Ukrayna’nın kanatları çok güçlüydü ve orayı kapatmam için beni görevlendirdi. Öncelikle hocam ve kulübüm ne istiyorsa, ben o mevkide oynamaya çalışıyorum. Dinamo Kiev’de Chelsea ile oynadığımız maçta sol bek oynamıştım. En rahat oynadığım sol stoper ama hocam ne görev verirse orada oynayacağım” ifadelerini kullandı.

“Mitrovic çok iyi yerlere gelecektir”

Beşiktaş’taki rekabetin çok üst düzey olduğunu ve Mitrovic’in de bu nedenle fazla şans bulamadığını söyleyen Vida, “Beşiktaş’ta çok ciddi bir rekabet var. Mitrovic genç bir oyuncu. Genç oyuncular süre almak istiyor. Leverkusen’deyken ben de süre alamıyordum. Genç bir oyuncu için süre almak çok önemli. Mitrovic’ ile milli takımda 3, 4 maç oynamıştım. Oynadığı her maçta iyi oynadı ve kariyeri açık bir futbolcu. İnanıyorum ki çok önemli yerlere gelecektir. Ben nasıl Tosic ve Pepe’yle rekabet ediyorsam, onun da önemli bir rekabete girmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kendisine teklif yapıp yapmadığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Vida, “Birkaç kulüpten ciddi teklifler almıştım ama gelen teklifler, Beşiktaş’a imza attığım için önemli değildi. Ben Beşiktaş’la anlaştım ve takım ismi vermek istemiyorum. Birkaç teklif vardı bana ama dediğim gibi ilgilenmedim” diye konuştu.

“Babam da futbolcuydu ve onun genlerini almışım”

Yunanistan’a karşı oynadığı karşılaşmadan bu yana forma giymediğini hatırlatan Vida, “Ufak bir sakatlığım oldu. Riske girmemek için fazla oynamadım. Bir sakatlık olabilirdi. O maçtan sonra kendi özel hocam ve fizyoterapistimle özel antrenmanlar yaptım. Onlar devamlı benimle birlikte. Bireysel olarak çalıştığım hocayla farklı, takımla farklı antrenman yapıyorum. İdmanların başlamasını 4 gözle bekledim. İnanıyorum ki şu ana kadar her şey yolunda” ifadelerini kullandı. Zaman zaman oynadığı takımlarda attığı gollerle de dikkat çeken başarılı oyuncu, bu özelliğiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Oyunu iyi okuyorum. Benim babam da futbolcuydu ve santrfor bölgesinde oynuyordu. Çok büyük kariyer yapmadı, Hırvatistan 1. Ligi’nde oynadı. Onun genleri bana geçmiş. Ben stoper oynuyorum, o forvet oynadı. Onun kalan genleriyle hareket ediyorum. Oğlumun futbolcu oynayıp oynamayacağına kendisi karar versin. Oğlumun adı David. İspanya’da David Villa vardı, belki bir de David Vida çıkar.”

“Artık daha tecrübeliyim”

Bugüne kadar 323 maçta 2 kez kırmızı kart gördüğü hatırlatılan Vida, “Gördüğüm kartları gençken gördüm. Şimdi yaş ilerledi ve tecrübe arttı. Artık daha dikkatli oynuyorum oyun içinde. Son sezonda 3 sarı kartla oynadım. Agresif bir yapıya sahibim ama sürekli kendimi kontrol ediyorum. Hocalar da bunu görüyor” dedi.

“Mandzukic’in gelmesini isterim”

Dinamo Kiev forması giydiği sıralarda maçlara Beşiktaşlı taraftarların geldiğini söyleyen Vida, şöyle konuştu:

“Her maça 15-20 Beşiktaş taraftarı gelirdi ve o maçlarda bana ‘Come to Beşiktaş’ diye bağırırlardı. Çok mutluyum, inanılmaz bir sevgi gösterisinde bulundular. Kulüplerine çok bağlılar. Alacağımız sonuçlarla başarılı olacağımızı ve taraftarlarla birlikte çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Taraftarların karşısına çıkmak için zor duruyorum şu anda.”

İmza töreni sırasında yakın arkadaşı olan Mandzukic’e ‘Come to Beşiktaş’ demek istediğini söyleyen Vida, bu konuyla ilgili olarak da, “Mandzukic’le görüştüm. Daha önce bana ‘İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun, yanlış yapmayacaksın’ demişti. Kendisiyle çok iyi dostuz ve sürekli görüşüyoruz. Onun buraya gelmesini çok istiyorum. Şu anda Juventus’ta forma giyiyor ve zor gibi görünüyor. Umarım buraya gelir” şeklinde konuştu.

“Turu geçmek için her şeyi yapacağız”

Son olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili olarak konuşan Vida, “İnanılmaz bir takım Bayern Münih. Çok fazla söze gerek yok. Birkaç yıl önce daha güçlülerdi. Son dönemde düşüşteler ancak çok iyi hocaları ve inanılmaz önemli oyuncuları var. Heynkes’le Leverkusen’de çalışma fırsatı bulmuştum. Ancak top yuvarlaktır ve bizim de turu geçme şansımız var. Beşiktaş, gruptan lider çıkmakla zaten kendisini ispatladı. Taraftarlarımızla birlikte, Allah’ın da yardımıyla mücadelemizi göstereceğiz ve turu geçmek için her şeyi yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Adem Akalan - Mehmet Şirin Topaloğlu

