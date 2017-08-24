Vietnam-Türkiye İş Forumu Hanoi'de gerçekleştirildi

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Singapur ve Vietnam’ı kapsayan resmi ziyaretleri çerçevesinde düzenlenen iş forumlarının ikincisi, Vietnam-Türkiye İş Forumu Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Vietnam Başbakan Yardımcısı Vuong Dinh Hue, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı Necati Abacıoğlu, Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) Başkan Yardımcısı Dr. Doan Duy Khuong’un katılımları ile gerçekleştirilen foruma, Türk ve Vietnam iş dünyası temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Forumda katılımcılara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Vietnam'ı ‘benzer hedefleri olan iki ülke’ olarak tanımladı ve bu kapsamda Vietnam ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha fazla geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Vietnam ile 2014 yılında imzalanan Anlaşmaların onay süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Başbakan Yıldırım, 2017 yılı itibariyle Türk yatırımcıların Vietnam'da 700 milyon dolar yatırım yaptığını belirterek, "Türkiye ile Vietnam arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için müzakerelerin bir an önce başlamasını bekliyoruz. Hızla büyüyen Vietnam'ın gelişmesinde Türk iş insanlarının da yer almasını istiyoruz. Hem Vietnam, hem de Türkiye'nin kalkınması sadece ülkelerimiz için değil, Bölge içinde büyük önem arz ediyor" dedi.

Vietnam Başbakan Yardımcısı Vuong Dinh Hue de, son 30 yıl içerisinde Vietnam'ın gerçekleştirilen reformlar ile çok daha güvenilir ve uluslararası alanda çok daha proaktif bir ülke haline geldiğini söyledi. Buna bağlı olarak Vietnam'ın yabancı ülkeler ile ticaretinin de son 20 yılda hızla arttığını ifade eden Vietnam Başbakan Yardımcısı, Türk yatırımcıları özellikle yüksek katma değer meydana getiren sektörlere yatırım yapmaya davet etti. 2020 yılı itibariyle Türkiye ile Vietnam arasında 4 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefini hatırlatan Vietnam Başbakan Yardımcısı, farklı sektörlerde kurulacak işbirlikleri ve işbirliği anlaşmaları ile bu hedefe ulaşılabileceğini söyledi.

"Hem Türkiye, hem de Vietnam'ın karşılıklı kazandığı bir anlaşmayı müzakere etmeye biz hazırız"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, konuşmasında Vietnam ve Türkiye'yi ‘iki cesur ülke’ olarak tanımladı ve milyar nüfuslu bir coğrafyanın tam ortasında bulunan Vietnam'ın Türkiye için büyük bir potansiyeli barındırdığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkinin gelecek yıllarda daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Ekonomi Bakanı Zeybekci, Vietnam ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını ifade ederek, "Hem Türkiye, hem de Vietnam'ın karşılıklı kazandığı bir anlaşmayı müzakere etmeye biz hazırız" diye konuştu.

"Vietnam’ın, müthiş turizm ve hizmet sektörü potansiyelini görüyor ve bunu duyurmak istiyoruz"

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, her iki ülkenin birbirini tanıyarak ve barındırdıkları potansiyeli doğru ve etkili şekilde kullanarak, Asya-Pasifik Bölgesinde bir marka oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi. DEİK Başkanı Vardan, Vietnam’ın otoyol, liman, havalimanı, demiryolu inşaat projelerinde Türk müteahhitleri olarak yer almak istediklerini belirterek, "Vietnam’ın, müthiş turizm ve hizmet sektörü potansiyelini görüyor ve bunu duyurmak istiyoruz. Vietnam denince, sadece Vietnam’ı değil; aynı zamanda, Laos, Kamboçya, Tayland ve Burma’yı da düşünüyoruz. Vietnam ile de STA müzakerelerine başlanmasını ve Singapur ile olduğu gibi hızlıca neticelendirilmesini arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

