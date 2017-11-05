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Vietnam’da Damrey Tayfunu ölümlere sebep oluyor

Vietnam’da etkili olan Damrey Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Vietnamda Damrey Tayfunu ölümlere sebep oluyor

05 Kasım 2017 14:59
Vietnam’da Damrey Tayfunu ölümlere sebep oluyor - Tıkla İzle

Vietnam’da etkili olan Damrey Tayfunu can almaya devam ediyor. Yetkililer, tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 27’ye yükseldiğini, 22 kişinin de kayıp olduğunu söyledi. 

Vietnam’ı bu yıl vuran 12’inci tayfun olan Damrey nedeniyle 626 ev yerle bir olurken, ağaçlar devrildi, birçok bölge elektriksiz kaldı. Şiddetli yağış ülkenin kıyı kesimlerini de vurdu. Ülkenin antik kenti Hue’de bazı sokaklar sular altında kaldı. Hükümet yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada 40 bin hektarlık alanın hasar gördüğünü söyledi.
Önümüzdeki günlerde APEC Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Da Nang kenti de tayfundan etkilendi. Da Nang kenti, 10 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i de misafir etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay da Vietnam’ın kuzeyinde fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 80’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

 

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