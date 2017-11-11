Vietnam’da düzenlenen APEC Zirvesi 2. gününde

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi liderleri ikinci güne toplantıyla başladı. Liderler, toplantıda dünya ekonomisi ile ilgili Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, dünya ekonomisinin mevcut durumu ve dijital ekonominin küresel boyutu ele alındı. Zirve'nin liderleri, bölgesel ve uluslararası ekonomik durumu görüşerek işbirliğinin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik ortak karar aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirvede görüşerek Suriye konusunda DEAŞ’la ortak mücadelenin sürdürülmesi konusunda ortak karar aldı.

Ayrıca, 11 ülke Trump'ın çekildiği Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşmasıyla ilgili bildiri hazırladı. Trump konuya ilişkin, "Her zaman yaptığım gibi kendi ülkem Amerika'ya öncelik vereceğim. Burada bulunan herkesin kendi ülkesine öncelik vermesini istiyorum. ABD olarak yıllar boyunca sistematik bir şekilde ekonomimizi az sayıda koşulla dışarıya açtık. Fakat biz market engellerini düşürürken öteki ülkeler bize kendi marketlerini açmadı" diye açıklama yapmıştı.

Şehriyar İmanbeyli