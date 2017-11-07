Vietnam’da ölü sayısı 69'a yükseldi

Vietnam hükümeti tarafından yapılan açıklamada, etkili olmaya devam Damrey Tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısının 69’a yükseldiği, 30 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Tayfun nedeniyle Cumartesi gününden bu yana 30 bin insanın tahliye edildiği, meydana gelen sel yüzünden 116 bin evin sular altında kaldığı ya da tahrip olduğu, ağaçların devrildiği ve birçok bölgenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, bölgedeki çoğu nehirdeki su seviyelerinin düştüğünü belirtti. Ancak Vietnam Afet Yönetim Kurumu, bir otoyolun bazı bölümlerinin hala suyla kaplı olduğunu ve trafiği kesintiye uğrattığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde APEC Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Da Nang kenti de tayfundan etkilendi. Da Nang kenti, 10 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i de misafir etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay da Vietnam’ın kuzeyinde fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 80’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.