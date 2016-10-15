Vietnam’ın 4 merkezi eyaletinde etkili olan aşırı yağış sonucu sel meydana geldi. Binlerce kişinin yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı sel sonucu 11 kişi de hayatını kaybetti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada 7 kişinin Quang Binh eyaletinde, 4 kişinin ise diğer 3 eyalette hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaklaşık 30 bin evin su altında kaldığı bildirilen açıklamada, “Önceliğimiz halkımız hayatını kurtarmaktır” denildi.

Ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki trafik akışının durduğu ve binlerce kişiye gıda desteğinin verilemediği aktarıldı.