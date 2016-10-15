Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Vietnam’da sel felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti

Vietnam’da sel felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti

Vietnam’da aşırı yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Vietnamda sel felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti

15 Ekim 2016 16:56

Vietnam’ın 4 merkezi eyaletinde etkili olan aşırı yağış sonucu sel meydana geldi. Binlerce kişinin yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı sel sonucu 11 kişi de hayatını kaybetti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada 7 kişinin Quang Binh eyaletinde, 4 kişinin ise diğer 3 eyalette hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaklaşık 30 bin evin su altında kaldığı bildirilen açıklamada, “Önceliğimiz halkımız hayatını kurtarmaktır” denildi.
Ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki trafik akışının durduğu ve binlerce kişiye gıda desteğinin verilemediği aktarıldı. 

Etiketler: Vietnam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!