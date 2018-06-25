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Vietnam’da sel ve toprak kayması: 7 ölü, 12 kayıp

Vietnam’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Vietnamda sel ve toprak kayması: 7 ölü, 12 kayıp

25 Haziran 2018 12:20

Vietnam Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, Vietnam’ın kuzeyinde Lai Chau ve Ha Giang bölgesinde cumartesi gününden bu yana meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 12 kişiye ise ulaşılamadığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasında, sel ve toprak kaymasının ülkede 3.32 milyar dolar maddi hasara yol açtığı belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişeleniyor. 

Vietnam’da hükümet verilerine göre, geçtiğimiz yıl doğal afetler nedeniyle 389 kişi hayatını kaybetmiş, 668 kişi ise yaralanmıştı. 

 

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