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Vietnam’da yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

Vietnam’da bir sitede çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Vietnamda yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

23 Mart 2018 13:55

Vietnam’daki Ho Chi Minh kentinde 736 dairelik bir sitede yangın çıktı. Facia 13 kişi hayatını kaybederken 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Birçok kişinin yangından kurtulmak için camdan atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, binada yaşayan bazı kişilerin de dumandan zehirlenerek öldüğü ifade edildi.

En az 30 itfaiye aracı ile 200 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, saatler süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınabildi. Yangının, sitenin altında bulunan garajda başladığı ve kısa sürede dumanların üst dairelere yayıldığı belirtildi. Sitede yaşayan en az 100 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı, en az bin kişinin ise kendi imkanlarıyla kaçtığı ifade edildi.

Yangında yaralananların hastanede tedavi edildiği ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Arama ekipleri sitede çalışmalarını sürdürüyor. Yerel medyada yapılan açıklamada, yüzlerce dairenin bulunduğu sitede yangın çıktığı sırada yangın alarmının çalmadığı belirtildi.
 

 

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