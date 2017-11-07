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Villa hırsızı yakalandı, olayı hatırlamadı

Adana'da bir villaya girip televizyon, değerli eşya ve şarap çaldığı ileri sürülen zanlı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Villa hırsızı yakalandı, olayı hatırlamadı

07 Kasım 2017 11:08
Villa hırsızı yakalandı, olayı hatırlamadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, öğle saatlerinde lüks villanın demir korkuluklarını eğip, içeri giren hırsızlar oturma odasındaki plazma televizyonu ve şarapları çaldı. Mustafa T., parmak izi bırakmamak için eldiven kullanırken, yanında bulunan diğer hırsız ise yüzünü eşarp ile gizledi. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Eve geldiğinde soyulduğunu fark eden Eser Taşoğlu, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisi, güvenlik kamerası kayıtlarından Mustafa T.'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Mustafa T., sorgusunda, "Görüntülerdeki yüzü açık, elleri eldivenli kişi benim, ancak bu hırsızlık olayını hiç hatırlamıyorum. Yanımda bulunan kişinin de ismini bilmiyorum. Olay anında alkollü olduğum için böyle bir şey yapmışımdır. Soygunu da, çaldığımız televizyonu da ne yaptığımı da hatırlamıyorum, yaptığımdan pişmanım" dedi.
İşlemlerinin ardından, sağlık kontrolüne götürülen Mustafa T., adliyeye sevk edildi.
Polis diğer hırsızı yakalamaya çalışıyor.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya 

 

 

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