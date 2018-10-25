Villada şoke eden görüntü!

Operasyonda bazı kişiler gözaltına alınırken, baskın anı emniyet telsizlerine ve polis kameralarına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin İstanbul'da bir villayı uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu depoya baskın düzenleyen polis, uyuşturucu hap yapımında kullanılan yüklü miktarda kimyasal madde, hap basma kalıp makinesi, farklı figürde hap kalıbı, kurutma fırını, mikser ve laboratuvar malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan operasyon ve baskın anları emniyet telsizlerine ve polis kameralarına da yansıdı.

Sadık Kahraman

