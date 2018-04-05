Village Capital ve MetLife Foundation'dan Türkiye'de ödüllü yarışma

Düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı ve başvurular 13 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye'deki düşük-orta gelirli ailelerin ve KOBİ'lerin finansal refahını iyileştirmek, kredi ve diğer kaynaklara erişimlerini arttırmak amaçlı ürünler geliştiren erken evre FinTech girişimlerinin başvurabileceği yarışmanın sonunda seçilen 2 finalist, toplamda 20.000USD değerinde ödül kazanacak.

Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler ile seçilecek olan 12 adet girişim, 2 gün sürecek ‘Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18’e katılacak. Tüm katılımcılara yapacakları sunumları sonrasında 12 finalist tekrar değerlendirilecek ve aralarından seçilen en başarılı 2 girişim, Metlife Foundation’ın sunduğu büyük ödüllerin sahibi olacak. BUBA Türkiye’deki yerel girişimclik ekosistemi iş ortağı olarak, en iyi FinTech paydaşlarını bir araya getirme ve yarışmaya uygun girişimlerin başvuru ve eleme süreçlerini yönetme konularında destek veriyor.

“Metlife Foundation bireylere ve ailelere uzun dönemli finansal refah ve istikrar getirecek çözümler oluşturabilmek amacıyla Village Capital gibi uzman iş ortaklarıyla birlikte hareket ediyor.” diyen MetLife Foundation Kurucusu ve CEO’su Dennis White, sözlerine şu şekilde devam etti: “Birlikte, bu alandaki yenilikçi girişimcileri bulmak ve daha çok aileye ve bireye ulaşabilmeleri amacı ile işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz.”

Forum boyunca girişimciler, iş modellerini aralarında Metlife liderlerinin de olduğu çeşitli hissedarlara anlatma, ileri gelen yatırımcılarla görüşme ve yerel sektör uzmanlarından geri bildirim alma şansı yakalayacaklar. Girişimcilere aynı zamanda, Village Capital’in bünyesindeki uluslararası Viral Framework’ten iş geliştirme ve yatırım alanlarında danışmanlık alma fırsatı da tanınacak.

MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven ise konuyla ilgili olarak şu sözleri aktardı: “MetLife’ın Türkiye’de kurulduğu yıldan bugüne, MetLife Foundation desteğiyle birçok kuruluş ile stratejik iş birliği yaparak, çeşitli toplulukları destekleme fırsatımız oldu. Financial Health Forum’a katılarak, bu sefer finansal refah üzerine çalışan girişimcileri destekleyerek topluma çok daha fazla katkı sağlayabileceğimiz fırsatlar yakalamayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de yapılan bu forum, Village Capital ve Metlife Foundation’ın Orta Doğu ve Mısır’da birlikte yürüttüğü 2 yıllık insiyatifin bir parçası. Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan önceki etkinliklerde, dijital finansal yönetimden, dijital ödeme uygulamalarına kadar birçok konuda çözüm üreten FinTech girişimine yatırım ödülleri verildi.

