Villarreal, Enes Ünal’ı tanıttı

La Liga takımlarından Villarreal, İngiliz ekibi Manchester City'den 14 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı milli futbolcu Enes Ünal’ı basına tanıttı. Toplantıya Villarreal Kulübü Başkanı Fernando Roig de katıldı. Kentte bulunan bir park alanında yapılan tanıtımda Enes için Türkçe olarak, "Hoş geldiniz Enes Ünal" pankartları açıldı. Toplantıda konuşan milli futbolcu, “Villarreal'de olmaktan dolayı mutluyum. Takıma geldiğim için memnunum çünkü burası benim için mükemmel bir kulüp. Her zaman takım için her şeyimi vereceğim” şeklinde konuştu. 20 yaşındaki futbolcu, takımla anlaşmadan önce İspanyol ekibinde forma giyen eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile de konuştuğunu belirtti.

Fernando Roig ise, "Villarreal'e hoş geldin Enes. Senden çok fazla şey bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Enes Ünal, Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.