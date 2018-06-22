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Villarreal, Everton'dan Funes Mori'yi transfer etti

Milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Villarreal, İngiltere'de bir diğer milli oyuncu Cenk Tosun'un oynadığı Everton'dan Arjantinli Funes Mori'yi kadrosuna kattı.

Villarreal, Evertondan Funes Moriyi transfer etti

22 Haziran 2018 17:21

La Liga ekiplerinden Villarreal, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol ekibi, bu kapsamda Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Funes Mori'yi transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mori ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Başarılı futbolcu, milli oyuncu Enel Ünal'ın da takım arkadaşı oldu. 

27 yaşındaki futbolcu bu sezonu sakatlıklarla geçirirken sadece 4 müsabakaya çıktı ve skora etki edemedi. Mori, Everton'da toplamda 67 maçta 5 gol attı.  

Oğuzhan Ort

 

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