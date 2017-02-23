Edinilen bilgiye göre, kaza Aliağa ilçesinde meydana geldi. Aliağa Organize Sanayi Bölgesindeki 5006 sokak yönünden gelen A.M.A (46) idaresindeki 42 PV 166 plakalı vinç, 5001 sokak yönünden gelen U.K'nin (44) kullandığı 35 H 2603 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kazada, otomobilde bulunan sürücü U.K (44) ile yolcular B.M. (38), Z.K. (29), N.Ö. (32), E.D. (29) ve A.Y. (35) yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

Nimet Ergün

