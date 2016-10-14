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Vince bağlı sepet düştü: 2 ölü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde vince bağlı sepetin halatı koptu. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan iki işçi hayatını kaybetti.

Vince bağlı sepet düştü: 2 ölü

14 Ekim 2016 17:32

Edinilen bilgiye göre olay, 14.30 sıralarında Derince Belediyesi'nin Harikalar Sahili'nde yaptırdığı sosyal tesisin inşaatında meydana geldi. İnşaatı tamamlanan sosyal tesisin bir kulesindeki parçaları kontrol etmek isteyen müteahhit firmada görevli işçiler Ferdi Karagül (31) ile Sinan Dinç (31), vinç sepetine bindi. Yaklaşık 25 metre yükselen vincin sepetinin bağlı olduğu halat, bilinmeyen bir sebepten dolayı koptu. Halatın kopması neticesi sepet içindeki işçiler yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferdi Karagül ve Sinan Dinç'in öldüğü belirlendi. Arkadaşlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan işçiler gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürcan Yılmaz 

 

Etiketler: derince, Kocaeli


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