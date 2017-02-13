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Vincent Aboubakar: En önemlisi Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak

Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi.

Vincent Aboubakar: En önemlisi Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak

13 Şubat 2017 23:16

Afrika Uluslar Kupası’nı ülkesi Kamerun’a kazandıran golü atan Vincent Aboubakar, kulüp televizyonuna konuştu.

Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadığı için çok mutlu olduğunu aktaran Aboubakar, "Aslına bakarsanız turnuva başlamadan önce pek çok kişiye sorsanız bizim şampiyonluğumuza olanak vermezlerdi. Buna pek inanmazlardı ama biz kendimize inanıyorduk. Zaten o inançla, o dayanışmayla, o güçle şampiyonluğa ulaştık ve ortaya gerçekten muhteşem bir iş çıktı. Hepimizi gururlandıran bir iş çıktı. Biz ve ailelerimiz çok mutlu oldu. Beşiktaş’taki takım arkadaşlarım benim adıma çok mutlu oldu. Ben gerçekten yürekten bunu hissettim. Bu açıdan da çok önemliydi. Öyle bir durum oldu ki burada yaptığım çalışmalar ve orada yaptığım çalışmalar bunların hepsi bir araya geldi ve bunun meyvelerini topladık. Ama özellikle takım arkadaşlarımın buradaki tepki, bana verdikleri destek benim için çok önemliydi. beni gerçekten derinden etkiledi. Şampiyonluk çok özel bir andı. Her futbolcunun yaşamak istediği bir andı. Beni çok mutlu etti. Bizi destekleyen insanları ve ailelerimizi çok mutlu etti. Orada hep birlikte bunun mutluluğunu yaşadık ama ısrarla şunu söylemek istiyorum. Burada en önemlisi Beşiktaş. Benim için en önemlisi burada şampiyonluklar kazanmak, burada kupalar kaldırmak. Tabii bunun verdiği moral ve özgüven benim için çok önemli. Umarım bunun katkısını hep birlikte yaşayacağız" dedi. 

Etiketler: Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar


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