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Vincin halatı koptu: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Adana'da çatı tamiratı yapmak için vincin sepetine binen 6 işçiden 2'si halatın kopması sonucu 10 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti, 4 işçi ise ağır yaralandı.

Vincin halatı koptu: 2 ölü, 4 ağır yaralı

20 Temmuz 2017 14:09

Edinilen bilgiye göre, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gübre fabrikasında işçiler Murat Gümüş, Cengiz Kutlam, Halil Aslan, Latif Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş çatı tamiratına başladı. Vincin sepetine binen 6 işçi çatıya çıktı. Öğle saatlerinde ise işçiler öğle yemeği için mola vererek sepete binip aşağı inmeye başladı. Bu sırada, 2 kişilik olduğu ileri sürülen sepete 6 kişi bindiği için halat kopunca işçiler, 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Diğer işçiler olayı görerek sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Gümüş ve Cengiz Kutlam'ın öldüğünü belirledi. Halil Aslan, Latif Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 4 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. 

Fatih Keçe - Nuri Pir-Erdal Can İçelli

Etiketler: adana


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