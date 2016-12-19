Zafer Kuran ve Ersin Kaçmaz'ın işletmeciliğini yaptığı Vip Florya Lounge restoran açılışına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, MHP Eski Milletvekili İhsan Barutçu, Av. Ejder Demir, Yazar Yusuf Ziya Arpacık, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler, MHP Bakırköy ilçe Başkanı Ahmet Altun katıldı. Törende 15 Temmuz şehitleri, Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için kurbanlar kesilerek katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

İstanbul'un kalbinde olan bir yerde böyle nezih bir mekanın açılışı için işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, işadamlarının bu tarz işletmelerin çoğaltmaları gerektiğini belirtti. Girişimcilerin her konuda desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Ersin ve Zafer kardeşlerimin büyük bir emek sarf edip açmış oldukları bu nezih mekan için kendilerini kutluyorum. Gerçekten çok ciddi emekler sarf edilmiş, diğer mekanlarda burayla yarışması için yenilikler yapmak zorundalar. Tabiki bunların tamamı Florya'nın menfaati için iyi şeyler. Diğer yerlerinde burayı örnek almalarını bekliyorum. Yarışsınlar, Florya kazansın, hepimiz kazanalım. Tekrar buranın açılışını kutlarken, Allah muhabbetlerini arttırsın. Huzur içerisinde, helal lokma içerisinde gitmesini Allah nasip etsin diyorum” ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise “Bu mekan benim seçim bölgemde olan bir iş yeri, işletme sahiplerinden biri de çok yakın hemşehrim, kendilerine bol kazanç diliyorum. Bu zorlu günlerde Rabbim Türk milletine birlik ve dirlik versin, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Evlatlarımızı, askerimizi, polisimizi hedef alan bütün o hainleri de yerle bir etsin. Söyleyebileceğim en ağır şeyleri söylemek istiyorum, hakikaten bundan sonrası için de ben inanıyorum ki Türk milleti bunların üstesinden gelecektir" dedi.

MHP İstanbul il Başkanı Mehmet Bülent Karataş da "Genç teşebbüsçü arkadaşlarımız Florya'mızda çok nezih, vatandaşın ailesi gelebileceği huzurlu bir mekan açmışlar.Tabi toplumda bu günlerde yaşanan o gerginlikleri inşallah buralarda atarlar ama tabi bu gerginlikler içerisinde bu işletmeyle ilgili değerlendirmeyi farklı bir şekilde yapmak doğru değil.Rabbim hayırlı uğurlu etsin, inşallah burada huzur içerisinde rızıklarını kazanırlar bol bereketli işleri olur" diye konuştu.

İşletme sahipleri Zafer Kuran ve Ersin Kaçmaz, Florya’ya böyle bir mekanı kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını söyleyerek böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürü borç bildiklerini ifade ettiler.