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'Vira Bismillah' öncesi son hazırlıklar

Denizde av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihi öncesi balıkçıların hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Vira Bismillah öncesi son hazırlıklar

27 Ağustos 2018 14:18
'Vira Bismillah' öncesi son hazırlıklar - Tıkla İzle

Av yasağının kalkmasına günler kala balıkçılar son hazırlarını tüm hızıyla sürdürüyor. 1 Eylülde başlayacak olan av sezonu öncesi tekne ve ağlarını yeni sezona hazır hale getiren balıkçıların bulunduğu Rumeli Feneri de havadan görüntülendi. Görüntülerde “Vira Bismillah” öncesi balıkçıların teknelerinde hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü. Fenerdeki kimi balıkçılar yıpranan ağlarını dikerken kimileri de teknelerin eksiklerini giderdi. Balıkçılar, yasağın kalkmasının ardından balığa çıkmak için gün saydıklarını belirtirken yeni dönemin bereketli olmasını beklediklerini ifade etti.

“900 KİLOMETREDEN GELDİK RIZKIMIZI ARIYORUZ” 

Yeni sezondan umutlu olduklarını ve balığa çıkmak için tüm hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren balıkçı Volkan Taşdemir, “ Teknelerimizi boyuyoruz ağlarımızı dikiyoruz. Hummalı bir şekilde çalışıyoruz. 900 kilometreden geldik rızkımızı arıyoruz. Allah nasip ederse ayın 31’ akşamı gece 24.00’dan sonra açılacağız. Doların yükselmesiyle birlikte mazot fiyatları arttı. Köpük, kasa alıyoruz onların fiyatları arttı, büyüklerimizden biraz balıkçıya destek olmalarını istiyoruz” dedi.

“AĞLARIMIZIN, TEKNELERİMİZİN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ” 

Yasağın ardından bol balıklı bir dönem olmasını istediklerini ifade eden balıkçı Bülent Akgöz, “ İnsanlar da bekliyor balığın bol olmasını herkes için hayırlısı olsun. Ağlarımızın, teknelerimizin hazırlığını yapıyoruz. Sorunsuz, kazasız belasız bir şekilde 1 Eylül’de denize çıkacağız” dedi.  

 

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