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Virajı alamayan beton mikseri devrildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, virajı alamayan dolu beton mikseri elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü sıkıştığı yerden yaralı halde kurtarılırken, beton mikserinin yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanmasını elektrik direği önledi.

Virajı alamayan beton mikseri devrildi

08 Ocak 2018 12:29
Virajı alamayan beton mikseri devrildi - Tıkla İzle

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Zafer Mahallesi orman yolunda meydan geldi. Gaziemir'den Karabağlar yönüne giden Süleyman Bahadır Nalbantoğlu (58) yönetimindeki 59 PR 291 plakalı dolu beton mikseri iddiaya göre virajı alamadı. Özel bir firmaya ait beton mikseri önce bariyerlere, sonra da elektrik direğine çarparak devrildi. Şoför Nalbantoğlu, araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu AKS 110, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri, beton mikserinin kupasında sıkışan Süleyman Bahadır Nalbantoğlu'nu kısa sürede kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı şoför, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nalbantoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elektrik direği olmasa uçuruma yuvarlanacaktı

Beton mikserinin elektrik direğine çarpması ve elektrik direğinin devrilmesi ile bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Durumun bildirilmesi ile elektrik firmasına ait ekipler gelerek çalışma başlatırken onarımdan sonra bölgeye elektrik verileceği öğrenildi. Öte yandan, beton mikserinin uçuruma yuvarlanmasını elektrik direği önledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri

Etiketler: İzmir, kaza

 

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