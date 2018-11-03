Virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaza, Atatürk Bulvarı Mut-Karaman karayolu Söğütaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cüneyt Koca idaresindeki 20 LF 353 plakalı otomobil seyir halinde iken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Cüneyt Koca, araçta bulunan Döndü Koca ve Hasan Koca'yı araçtan çıkartıp Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hasan Çetin

