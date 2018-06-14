Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu

Kaza, saat 23.30 sularında Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Dirikel’in kullandığı 16 AAU 743 plakalı otomobil direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Mert Dirikel ve yolcu koltuğundaki Hasan Kalınbandır’ı otomobilden olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada yaralanan 2 şahıs Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Derya Evren - Fatih Çapkın