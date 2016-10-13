Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Dağgöl Mahallesi'nde bulunan Çatallar Camii mevkiinde meydana geldi. Polis memurlarına ait olduğu öğrenilen otomobil, virajı alamayarak iki metre yükseklikteki duvardan mezarlığa uçtu. Bir mezarın kenarında dik duran aracı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ambulanslar, yaralanan polis memurlarını hastaneye götürdü.

Maddi hasar meydana gelen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mimar Kaya