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Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Mardin’de bir otomobilin virajı alamayarak, takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

12 Ocak 2017 17:34

Kaza, saat 14.40 sıralarında Vali Ozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinden mahkum ziyaretinden dönen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 34 UY 3357 plakalı otomobil, Vali Ozan Caddesi üzeri evlendirme dairesi mevkiinde virajı almayarak takla attı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ve otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza, otomobil


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