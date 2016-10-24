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Virajı alamayan talaş yüklü TIR yan yattı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde virajı alamayan talaş yüklü TIR, viyadük üzerinde yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


24 Ekim 2016 11:50

Kaza, Kartepe’de bulunan OSB yolu Suadiye Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. idaresindeki talaş yüklü 41 RR 412 plakalı TIR, Maşukiye yolundan Suadiye Viyadüğüne çıkışta virajı alamayınca yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra viyadük üzerinde yan yattı. Yan yatan TIR’ın dorsesindeki talaşlar viyadük altından geçen yola dökülürken, araç sürücüsü İsmet K. ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan TIR’dan yola dökülen talaşlar nedeniyle Maşukiye-İzmit yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin yola dökülen talaşları temizlemesi ve TIR’ın da çekici yardımıyla kaldırılması sonrasında trafik yeniden normale döndü. 

Gürcan Yılmaz
KOCAELİ

Etiketler: talas, TIR, viraj


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