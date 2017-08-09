Virajı alamayan tırın kasasındaki kamyon yola düştü

Kaza, 22.00 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi İstanbul Caddesi Üniversite Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin H. idaresindeki 42 S 8686 plakalı tır, Kadınhanı’nda arızalanan hafriyat kamyonunu Konya'ya getirmek için ilçeden yola çıktı. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan tır köprülü kavşakta virajı alamadı. Bu sırada kontrolden çıkan tırın taşıdığı hafriyat kamyonu dorse üzerinden yola düştü. Dorseden düşen kamyon köprülü kavşağın ayağına çarparak durabildi. Olayın şokuyla tırdan inen sürücü Hüseyin H. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kavşakta oluşabilecek başka bir kazaya karşı önlem aldı. Kaza sonrası şans eseri tıra yakın başka bir aracın bulunmaması ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken, dorse üzerinden düşen kamyonda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin