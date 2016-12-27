Manavgat’ın Ulukapı Mahallesinde 59 ve 56 yaşlarında şizofren olduğu öğrenilen 2 kardeş, 62 yaşındaki ağabeyleriyle birlikte babalarından kalma çatısı akan, döşeme tahtaları kırılmış, pencerelerinde cam bulunmayan, tuvaleti açıkta, içerisi çöplüğe dönüşmüş viranede yaşam mücadelesi veriyor.

59 ve 56 yaşlarında İlyas ve Mevlüt ismindeki kardeşlerine bakmak için her şeyi bir kenara bıraktığını belirten İshan Yüksel, "Bu ev ve önündeki bahçe anne-babamızdan bize miras kaldı. Biz 6 erkek 1 kız olmak üzere 7 kardeşiz. Benim büyüğüm Mehmet Abim ve en küçük kardeşimin büyüğü Süleyman dışındaki 4 kardeşim hasta. Kız kardeşim Ayşe’ye Mehmet abim bakıyor. Geçenlerde ameliyat olan küçük kardeşimiz Mehmet Ali ameliyatın ardından abimin evinde kalmaya başladı. İlyas ve Mevlüt burada benimle birlikte yaşıyor. Çevredeki vatandaşların ve hayırseverlerin getirdiği yiyeceklerle yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu soğuk havalarda kardeşlerimin hastalanmalarından korkuyorum" dedi.

"GÖRDÜĞÜM MANZARAYA İNANAMADIM"

Oğlunun okulunda düzenlenen Yerli Malı haftasında artan malzemeleri ulaştırmak için ihtiyaç sahibi araştıran Gönül Taşar, "Anlatılanlara inanmak istemedim. Merakımı gidermek için verilen adrese geldiğimde gördüğüm manzaraya inanamadım. Daha önceden tanıdığım Manavgat Beyaz Laleler Engelliler Derneği Başkanı Beyhan Mekteplioğlu’na telefonla ulaşarak durumu bildirdim. Kendisi de buraya geldi ve durumu gördü. Bu insanlar için biz elimizden geleni yapalım ama bu insanların kalıcı bakıma ihtiyacı var. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Hiçbir insanın böyle bir ortamda yaşamasının mümkün olmayacağını belirten Manavgat Beyaz Laleler Engelliler Derneği Başkanı Beyhan Mekteplioğlu ise "Bu insanların yaşadıkları tam anlamıyla bir dram. Kardeşlerden 2 tanesi şizofren, büyük abi de 2 kardeşine bakabilmek için yaşamını onlara adamış. Yaşadıkları yere tabiri caizse hayvan bağlasan durmaz. Bir an önce bu insanların kalacağı, yaşamlarını sürdüreceği bir yer bulmak gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Eve gelen Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri, Yüksel kardeşlerin durumunun daha önceden bilindiğini, varislerin yanaşmaması nedeniyle bugüne kadar işlem yapılamadığını belirtirken, varislerin de gelmesinin ardından Yüksel kardeşlerin bakım evine yerleştirilmeleri konusunda mutabakata varıldı.

Arif Kaplan